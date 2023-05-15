Мужа Блиновской доставили в суд по делу о неуплате налогов

Сегодня Пресненский суд Москвы может установить запрет для Алексея Блиновского на совершение определенных действий.

© Фото: elena_blinovskaya, Instagram*

Супруг блогера Елены Блиновской стал фигурантом уголовного дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Алексея Блиновского уже доставили в Пресненский суд столицы.

«Блиновский доставлен в суд», - пишет РИА Новости.

Блиновская попала в поле зрения правоохранительных органов после того, как стало известно о неуплате ею 918 миллионов рублей за 2019-2021 годы. «Королеву марафонов» задержали в Смоленской области при попытке пересечения государственной границы с Белоруссией. Сейчас блогер находится под домашним арестом в своем коттедже в Подмосковье.

Накануне стало известно, что Елена Блиновская выплатила 10 миллионов рублей в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Напомним, общая налоговая задолженность блогера составила 918 миллионов.

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