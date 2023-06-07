Эвакуация и последствия для экологии: что известно о разрушении Каховской ГЭС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Херсонской области из-за прорыва Каховской ГЭС. В регионе идет масштабная спасательная операция. Жителей эвакуируют в безопасные районы.

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Ширина разлива Днепра после прорыва дамбы Каховской ГЭС около пяти километров. Огромные территории всего за сутки скрылись под водой. От 22 до 40 тысяч человек находятся в зоне бедствия. Уровень воды в Новой Каховке, который накануне достиг отметки 12 метров, постепенно начал снижаться.

«На шесть часов утра вода упала на 350 мм, это позитивно. За вчерашний день перевезено порядка 900 человек из зон подтопления в безопасные места, 17 человек вывезено группами МЧС и сотрудниками администрации», - рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Населенные пункты Корсунка, Днепряны, Крынки и Казачьи Лагери, находящиеся ниже по течению, затоплены практически полностью. Жители пытаются спасти хоть какое-то имущество, но вода в домах стоит на уровне потолка.

Ситуацию обсудили на заседании Совбеза ООН. По словам российского постпреда Василия Небензи, произошедшее нужно классифицировать как военное преступление.

«Предпринятая Киевом преднамеренная диверсия против объекта критической инфраструктуры носит крайне опасный характер и по сути может быть отнесена к разряду военных преступлений или терактов», - сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Каховская ГЭС перешла под контроль российских войск с начала специальной военной операции. Боев за станцию не было, и все это время она продолжала функционировать. Боевики киевского режима неоднократно наносили ракетные удары по гидротехническим сооружениям станции, дамба являлась единственной переправой через Днепр на многие километры, причем как автомобильной, так и железнодорожной.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС спровоцировал экологическую катастрофу, последствия которой могут ощущаться не один год. Для мониторинга ситуации и эвакуации мирных жителей в регионе работают спасатели. В подкрепление МЧС по Херсонской области прибыл аэромобильный отряд из Крыма.

Пункты временного размещения находятся в 10-15 километрах от зоны подтопления. После схода воды появится возможность оценить масштабы разрушений и приступить к восстановительным работам.