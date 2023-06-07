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Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива

Алексей Курильченко
11:07 07.06.2023
Документ, подписанный в 2003 году, регулировал сотрудничество двух стран в данных акваториях.
Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Совет Федерации РФ одобрил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был заключен в 2003 году. Решение было принято в ходе заседания СФ в среду.

Договор предполагал, что Азовское море и Керченский пролив считаются внутренними водами двух стран. В при этом все суда РФ и Украины в данных акваториях пользуются свободой судоходства. Также документ предполагал сотрудничество и совместную деятельность в области судоходства и других сфер, связанных с морем. Договор был подписан 24 декабря 2003 года в Керчи Владимиром Путиным и бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой.

Ранее Украина расторгла договоры по Азовскому морю с Россией. В частности, были денонсированы договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, а также соглашение о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества.

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