Украина расторгла договоры по Азовскому морю с Россией

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Депутаты Верховной рады расторгли все договоры с Россией по Азовскому морю. В частности, были денонсированы договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, а также соглашение о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Ярослав Железняк.

Договор об Азовском море и Керченскому проливу Москва и Киев подписали в конце декабря 2003 года. Стороны условились вести совместную деятельность в области судоходства, навигации, рыболовства и защиты морской среды. Соглашение о создании Черноморской группы от 2 апреля 2001 года подписали не только Россия и Украина, но и Болгария, Грузия, Румыния и Турция. Главная цель документа – содействие безопасности и стабильности в акватории Черного моря.

Ранее президент Владимир Путин назвал появление в России новых территорий существенным результатом, отметив, что Азовское моря стало внутренним для России.