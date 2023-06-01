Дума денонсировала договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе
Госдума РФ денонсировала договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Президент России Владимир Путин поручил парламенту рассмотреть денонсацию договора об использовании Азовского моря и Керченского пролива 24 мая. Ранее денонсацию одобрил профильный комитет Госдумы РФ.
Документ был подписан в Керчи в 2003 году Владимиром Путиным и бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой. В нем шла речь о сотрудничестве двух стран в Азовском море и Керченском проливе и необходимости сохранить Азово-Керченскую акваторию как целостного хозяйственного и природного комплекса.
Прекращение действия договора объясняется тем, что после принятия ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей в РФ возникла принципиально новая ситуация. Азовское море фактически стало внутренним морем России, а Украина утратила статус прибрежного государства в отношении обеих акваторий.
Ранее Украина расторгла договоры по Азовскому морю с Россией.