Дума денонсировала договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Решение прекратить действие договора объясняется тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий.

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Госдума РФ денонсировала договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Президент России Владимир Путин поручил парламенту рассмотреть денонсацию договора об использовании Азовского моря и Керченского пролива 24 мая. Ранее денонсацию одобрил профильный комитет Госдумы РФ.

Документ был подписан в Керчи в 2003 году Владимиром Путиным и бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой. В нем шла речь о сотрудничестве двух стран в Азовском море и Керченском проливе и необходимости сохранить Азово-Керченскую акваторию как целостного хозяйственного и природного комплекса.

Прекращение действия договора объясняется тем, что после принятия ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей в РФ возникла принципиально новая ситуация. Азовское море фактически стало внутренним морем России, а Украина утратила статус прибрежного государства в отношении обеих акваторий.

Ранее Украина расторгла договоры по Азовскому морю с Россией.