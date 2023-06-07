ЦИК РФ предложила провести онлайн-голосование в 2023 году в 24 субъектах

Из 31 заявки регионов на проведение онлайн-голосования 24 остались при своем мнении, а семь субъектов отказались от проведения голосования нового типа.

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Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что на едином дне голосования в 2023 году могут применяться технологии дистанционного электронного голосования. Его предложили провести в 24 регионах России.

«К нам в общем поступила 31 заявка от избирательных комиссий субъектов Российской Федерации... Но семь наших регионов после тщательного изучения, сопоставления плюсов-минусов отозвали свои заявки. Сейчас на рассмотрении Центральной избирательной комиссии находятся 24 заявки», - сказала Памфилова на пресс-конференции.

ЦИК начала тестирование системы электронного дистанционного голосования в 2020 году. Глава комиссии Элла Памфилова считает его не только самым удобным для избирателей, но и самым безопасным.

Двумя годами позже Государственная дума РФ приняла закон о единых правилах дистанционного голосования. Его сроки, а также применяемые в ходе него системы будет определять ЦИК.