Госдума приняла закон о единых правилах онлайн-голосования

Государственной думой РФ в ходе заседания в пятницу, 11 марта, был принят закон о введении в стране единых правил применения на выборах и референдумах дистанционного онлайн-голосования.

Документом предусматривается, что в ходе проведения голосования разрешено использование электронного формата по решению избирательной комиссии, которая будет устанавливать сроки такого голосования, а также системы, которые будут применяться в ходе него.

Решение о применении онлайн-голосования на федеральных выборах будет принимать ЦИК, он же введет требования для необходимых электронных систем. Отмечается, что регистрация для прохождения онлайн-голосовании будет проходить с помощью специального интернет-портал.

Кроме того, было отмечено, что после осуществления волеизъявления избирателем повторное голосование не может быть произведено. Гражданин, который получил доступ к такому виду голосования, не может получить бюллетень в избирательном участке.