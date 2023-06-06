Рогов сообщил об отсутствии критической опасности для ЗАЭС разрушений на Каховской ГЭС

По словам Владимира Рогова, на данный момент разрушение верхнего уровня Каховской ГЭС не несет критической опасности для ЗАЭС, однако он отметил необходимость срочного решения этого вопроса.

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На данный момент критическая опасность для Запорожской АЭС из-за разрушения задвижек Каховской ГЭС отсутствует. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Пока никакой критической опасности для АЭС не представляет», - сказал Рогов.

При этом Рогов обратил внимание, что вопрос необходимо решать в срочном порядке, так как в среднесрочной и долгосрочной перспективе произошедшее может стать проблемой для безопасности АЭС.

Также Рогов прокомментировал версию о подрыве станции.

«Подрыва не было», - заключил он.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о разрушении верхнего уровня Каховской ГЭС из-за обстрела и, как следствие, повышения уровня воды на 2,5 метра ниже по течению. При этом он отметил, что необходимости в эвакуации местных жителей нет.