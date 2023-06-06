Вучич допустил возможность попадания сербских боеприпасов на Украину

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Существует вероятность того, что сербское вооружение попадает на Украину. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Financial Times.

«Возможно ли, что это происходит? У меня нет сомнений в том, что это может происходить», - приводит издание слова политика.

При этом Вучич заостряет внимание на том, что Сербия придерживается нейтральной позиции в конфликте России и Украины.

Ранее политик заявлял, что не общался с президентом России Владимиром Путиным уже больше года, так как Запад не поощряет такие контакты. Однако по его словам, западные страны своих же запретов не придерживаются.

При этом в мае этого года Вучич встречался с послами России и Китая на фоне обострения ситуации в Косово.