В Кремле назвали цель удара Киева по Каховской ГЭС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подрыв Каховской ГЭС в том числе связан с идеей лишить Крым воды.

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Одной из целей подрыва Киевским режимом Каховской ГЭС является лишение Крымского полуострова воды. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Кроме того, однозначно, что эта диверсия ставила в качестве одной из целей лишить Крым воды. Падает уровень воды в водохранилище, и, соответственно, сокращается подача в канал. Резко сокращается», - заявил Песков.

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня стало известно об обстреле Каховской ГЭС в Запорожской области, в результате чего был разрушен верхний уровень плотины и большое количество воды хлынуло вниз по течению.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, разрушение Каховской ГЭС не повлияет на город, так как он обладает собственным водохранилищем, заполненным на максимум.

Город Новая Каховка, который располагается рядом с пострадавшей ГЭС, оказался затопленным. Как сообщили в экстренных службах, вода поднялась на уровень 10-11 метров. Подтоплены оказались около 600 домов. Местных жителей эвакуировали.