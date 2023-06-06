Небензя заявил, что РФ созовет заседание Совбеза ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС

Сообщается, что на месте инцидента происходит неконтролируемый сброс воды.

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Россия созовет заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.

Как сообщает РИА Новости, на месте происшествия идет неконтролируемый сброс воды. Три поселка полностью затоплены.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что разрушение дамбы в Новой Каховке не представляет опасности для атомной электростанции. Согласно его словам, ситуация на станции находится под контролем.

Напомним, что в ночь на 6 июня в результате обстрела украинских боевиков была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим решился осуществить такую диверсию из-за отсутствия успехов на поле боя.