В стране и мире Директор ЗАЭС Черничук рассказал о ситуации на станции после разрушения дамбы в Новой Каховке Игнат Далакян По словам главы Запорожской АЭС, на станции проводятся мероприятия по предотвращению возможных последствий разрушения дамбы. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук рассказал «Звезде» о ситуации на предприятии после разрушения дамбы в Новой Каховке. «Ситуация на АЭС под контролем. Пять блоков находятся в холодном состоянии, блок №5 в горячем. Безопасности АЭС никаких угроз нет, ситуация контролируется персоналом. На станции проводятся мероприятия по предотвращению возможных последствий разрушения дамбы», - сообщил Черничук. Напомним, что в ночь на 6 июня при обстреле украинских националистов была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Мощные потоки воды хлынули на следующий уровень. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на такую диверсию киевский режим решился из-за отсутствия успехов на поле боя. Экспертное мнение и аналитика