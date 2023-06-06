В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Директор ЗАЭС Черничук рассказал о ситуации на станции после разрушения дамбы в Новой Каховке

Игнат Далакян
15:36 06.06.2023
По словам главы Запорожской АЭС, на станции проводятся мероприятия по предотвращению возможных последствий разрушения дамбы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук рассказал «Звезде» о ситуации на предприятии после разрушения дамбы в Новой Каховке.

«Ситуация на АЭС под контролем. Пять блоков находятся в холодном состоянии, блок №5 в горячем. Безопасности АЭС никаких угроз нет, ситуация контролируется персоналом. На станции проводятся мероприятия по предотвращению возможных последствий разрушения дамбы», - сообщил Черничук.

Напомним, что в ночь на 6 июня при обстреле украинских националистов была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Мощные потоки воды хлынули на следующий уровень. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на такую диверсию киевский режим решился из-за отсутствия успехов на поле боя.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.