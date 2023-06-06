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«Ловите от Владлена»: расчет «Гиацинта» уничтожил боевиков, отомстив за Татарского

Игорь Лапик
17:58 06.06.2023
Артиллеристы разрушили подземное укрытие и уничтожили опорный пункт противника.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Артиллеристы Западного военного округа получили задание уничтожить опорный пункт украинских националистов. Боевики засели в одном из зданий. После этого расчет гаубицы «Гиацинт-Б» ударил по противнику.

На снятых с беспилотника кадрах видно, как после меткого попадания оставшиеся в живых в панике бегут из здания и прячутся в другом укрытии. Но через некоторое время и туда прилетает снаряд.

Подземное укрытие разрушено, опорник уничтожен, значит задача выполнена. В этот раз наши воины поразили врага снарядами, на которых написали «Ловите от Владлена», таким образом отомстив за погибшего в результате украинского теракта русского писателя, волонтера и военкора Владлена Татарского.

«Мы все понимаем, что от нас многое зависит. Мы артиллерия дальняя, мы всегда прикрываем своих ребят, мы помним об этом. Не просто так стреляем, поэтому делаем все это быстро и качественно, сопереживаем нашим ребятам впереди», - рассказал командир орудия «Гиацинт-Б» с позывным Белый.

Также по врагу работает хорошо замаскированная самоходка «Акация». На снятых с беспилотника кадрах видно, как снаряд ложится прямо в окоп националистов.

В районе Сватово противник ежедневно несет тяжелые потери от действий нашей артиллерии, что помогает передовым отрядам продвигаться вперед. Батареи рассредоточены по всей линии боевого соприкосновения и постоянно срывают попытки противника провести контратаки.

Ранее в Минобороны показали на видео уничтожение танка «Леопард» в зоне СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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