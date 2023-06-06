В стране и мире Песков назвал удары по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Алексей Курильченко Представитель Кремля заявил, что Киев решился на диверсию из-за отсутствия успехов на поле боя. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Удары по Каховской гидроэлектростанции являются преднамеренной диверсией киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, подрыв связан с отсутствием у украинских боевиков успехов на поле боя. «Здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева, от киевского режима... Судя по всему, связана эта диверсия также и с тем, что начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются», - заявил Песков журналистам. Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что из-за подрыва плотины ГЭС город оказался затоплен. Авария вызвала подъем уровня воды до 10-11 метров. Экспертное мнение и аналитика