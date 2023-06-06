Полиция назвала входящие в состав контрафактного сидра и повлекшее смерти вещества

Правоохранительные органы нашли в составе смертельно опасного сидра примеси метанола и этилбутирата в опасных для жизни пропорциях.

© Фото: УМВД России по Ульяновской области

После массового отравления жителей суррогатными спиртными напитками в Ульяновской области полиция устроила масштабное расследование. Правоохранительные органы побывали в 444 торговых точках, из 34 магазинов был изъят сидр и передан в экспертно-криминалистический центр.

Как сообщает «360», на месте производства напитка, который мог стать причиной массового отравления, повлекший за собой гибель людей, было взято на анализ более 25 литров спиртных напитков 27 наименований.

«По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей», - сообщили правоохранительные органы.

Пресс-служба управления МВД России по Ульяновской области посоветовала воздержаться от употребления сидра до завершения проверки.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяновской области Олеся Колотик-Каменева сообщила, что число случаев отравления сидром достигло 51 в регионе. Согласно ее словам, 16 человек умерло.

Напомним, что утром пятого июня были зафиксированы первые случаи отравления суррогатным алкоголем в городе Димитровград в Ульяновской области. Позднее глава региона сообщил о 16 погибших от употребления сидра. Среди отравившихся смертоносным напитком оказалась и 16-летняя девушка, старшая сестра которой умерла от контрафактного напитка.