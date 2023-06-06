Карчаа назвал провокацией слухи об угрозе Запорожской АЭС из-за взрыва плотины

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Спекуляции на тему угрозы безопасности Запорожской атомной электростанции являются проявлением непрофессионализма или попыткой посеять панику. Об этом заявил «Звезде» советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. По его словам, ЗАЭС оборудована независимыми системами охлаждения.

«Инцидент, который произошел на Каховской ГЭС, не несет в себе рисков и угроз ядерной безопасности. Любые манипуляции на эту тему, дезинформация - либо дремучий непрофессионализм, либо злонамеренные провокации», - заявил Карчаа.

По словам эксперта, на данный момент на ЗАЭС два реактора находятся в состоянии ремонта, три в «холодной остановке», еще один - к конфигурации «горячей остановки». Это означает минимальную нагрузку на станцию и диктует условия обеспечения ее безопасности.

«Вода, о которой сейчас идет столько разговоров, охлаждает бассейны выдержки отработанного ядерного топлива - их иногда называют охладительным прудом или брызгальными бассейнами. Эта вода является частью замкнутого контура и не имеет никакой связи с Каховским водохранилищем. Для поддержания уровня в этих бассейнах существует несколько способов. Это и артезианская скважина, и техническая вода, это и в конце концов, Днепр. Для все этого требуются технические средства, они в наличии есть... Поэтому сегодня ситуация персоналом полностью контролируется, ядерная безопасность обеспечивается», - рассказал Карчаа.

Ранее стало известно о затоплении Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС. По данным экстренных служб, на данный момент подтоплено около 600 домов. Вода поднялась до 10-11 метров, максимальный уровень поднятия может составить до 12,5 метра. Карчаа при этом обратил внимание на отсутствие изменений в уровне воды, который сейчас равняется 16 метрам 67 сантиметрам. Советник главы «Росэнергоатома» также сообщил, что угроз ядерной безопасности ЗАЭС нет.