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Врио губернатора Херсонской области Сальдо оценил последствия аварии на Каховской ГЭС

Вероника Волосунова
12:17 06.06.2023
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что, несмотря на последствия ракетного удара Киева по Каховской ГЭС, эвакуация людей не потребуется.
© Видео: Владимир Сальдо, Telegram © Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Крупная эвакуация жителей Херсонской области, несмотря на большой сток воды вниз по Днепру из-за ракетного удара киевского режима по Каховской ГЭС, не потребуется. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Это не сильно скажется на ситуации в Херсонской области. Не потребуется даже крупная эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен», - написал Сальдо в своем Telegram-канале

Сальдо добавил, что разрушение Каховской ГЭС привело к стоку вниз по Днепру большого, но не критичного объема воды. В результате оказались смыты поля вдоль побережья и нарушена часть инфраструктуры.

«Сегодня ночью киевский режим совершил еще одно преступление - нанес ракетный удар по Каховской ГЭС», - добавил Сальдо.

По мнению Сальдо, киевский режим нанес удар по продовольственной безопасности Херсонщины, чтобы отвлечь внимание от «своих ужасных неудач в так называемом "контрнаступления"».

«Ничего у них не выйдет - с нами вся Россия», - заключил Сальдо.

Ранее стало известно о введении режима ЧС на территории Новокаховского городского округа. Утром мэр Новой Каховки Леонтьев сообщил об эвакуации жителей подтопленных домов. Он добавил, что уровень воды, поднявшийся уже на 10 метров, должен прийти в норму в течение ближайших трех суток.

По словам помощника главы Херсонской области Сергея Мороза, власти региона были готовы к сценарию возможного прорыва ГЭС. В связи с чем экстремальные службы уже находились в максимальной готовности.

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