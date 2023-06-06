Режим ЧС ввели на территории Новокаховского городского округа
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Режим ЧС ввели на территории Новокаховского городского округа
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Режим ЧС ввели на территории Новокаховского городского округа
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Режим ЧС ввели на территории Новокаховского городского округа
Экспертное мнение и аналитика
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