В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Режим ЧС ввели на территории Новокаховского городского округа

11:55 06.06.2023
Режим ЧС ввели на территории Новокаховского городского округа
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Режим ЧС ввели на территории Новокаховского городского округа

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:00 В стране и мире
В Роспотребнадзоре сообщили о предварительном отсутствии метанола в пробах сидра в Ульяновской области
10:10 В стране и мире
Советник главы «Росэнергоатома» Карчаа заявил, что нет тенденций к подъему воды на ЗАЭС
09:47 В стране и мире
Мэр Новой Каховки Леонтьев сообщил об эвакуации жителей подтопленных домов
09:34 В стране и мире
Число случаев отравления сидром достигло 51 в Ульяновской области
08:55 В стране и мире
Видео
В ФСБ сообщили о спланированном Киевом теракте в России с использованием «грязной бомбы»
Популярное
Видео
Опубликованы кадры пожара на Каширском шоссе
Захар Прилепин рассказал, что у него нет мыслей о возмездии
РИА Новости: протезирование Костомарова должно пройти через один-два месяца
IT: в Индии молодожены загадочно умерли сразу после свадьбы
Видео
Mercedes с человеком внутри упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве
Видео
Путин сказал, что Дед Мороз главнее его
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.