В Роспотребнадзоре сообщили о предварительном отсутствии метанола в пробах сидра в Ульяновской области

В Ульяновской области в пробах сидра, предварительно, не нашли метанол, который, по одной из версий, мог стать причиной массового отравления, 16 случаев которого завершились летальным исходом.

© Фото: Daniel Bockwoldt, dpa, Globallookpress

По предварительным данным, метанол, который, согласно одной из версий, мог стать причиной массового отравления в Ульяновской области, не нашли в пробах сидра. Об этом на заседании штаба правительства сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Дубовицкая.

«По предварительным исследованиям, исследованный слабоалкогольный напиток не имеет превышения содержания метанола. Метанол в норме в исследованных пробах, но это предварительные результаты исследования», - сказала Дубовицкая на заседании штаба по комплексному развитию области, трансляция которого велась на странице правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

Дубовицкая сообщила, что для проведения исследования были отобраны три пробы. При этом она отметила, что документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность реализуемой продукции, отсутствуют.

В торговой точке, где при участии СК проводили отбор проб, документы на продукцию найдены не были, добавила Дубовицкая.

Ранее в Ульяновской области число случаев отравления сидром достигло 51, включая 16 с летальным исходом. Большая часть пострадавших находится в среднетяжелом состоянии. Однако отмечается положительная динамика.

О случаях отравления алкогольным напитком с летальным исходом стало известно 5 июня. В том числе в больнице оказалась девушка в возрасте 16 лет, старшая сестра которой скончалась от приема этого напитка.