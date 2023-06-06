Директор ЗАЭС Черничук сообщил о ситуации на атомной станции после прорыва Каховской ГЭС

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Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук сообщил, что прорыв на Каховской ГЭС не повлек за собой угрозу безопасности электростанции. У АЭС есть дополнительные источники системы отвода тепла к конечному поглотителю.

«Система отвода тепла к конечному поглотителю может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и несколькими альтернативными источниками», - написал Черничук в официальном Telegram-канале АЭС.

Директор добавил, что ситуация в ЗАЭС находится под контролем сотрудников атомной станции.

Напомним, что в ночь на вторник при обстреле была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Мощные потоки воды хлынули на следующий уровень.

Из-за происшествия в Херсоне затопило набережную парка Славы - уровень воды почти на метр превысил средние показатели.