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Кандидат в президенты США Рамасвами выступил за «серьезные уступки» России

Вероника Волосунова
09:42 05.06.2023
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами считает, что конфликт на Украине не входит в зону американских интересов, а Пекин, делающий ставку на Тайвань, является куда большей угрозой для Вашингтона.
Кандидат в президенты США Рамасвами выступил за «серьезные уступки» России
© Фото: Jeremy Hogan, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Соединенные Штаты должны принудить Украину пойти на серьезные уступки России, чтобы завершить конфликт и сфокусироваться на Китае. Об этом в эфире ABC News заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.

«Я думаю, что нам нужно на мирных условиях положить конец военным действиям на Украине, которой придется пойти на серьезные уступки России», - сказал Рамасвами.

По словам Рамасвами, главной угрозой для США сегодня является Пекин, для противостояния которому Вашингтону и следует как можно скорее прекратить конфликт на Украине.

Политик отметил, что Китай делает ставку на Тайвань, в связи с чем противостояние одновременно двум ядерным державам не находится в интересах США.

Кроме того, добавил кандидат в президенты США, задачей президента страны в первую очередь является забота об американских интересах, к которым не относится финансирование конфликта на Украине.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США ведут войну с Россией через Украину. По его словам, Соединенные Штаты также являются ответственными за создание неонацистских формирований.

Экс-разведчик США Скотт Риттер позже сообщил, что Зеленский не понимает истинного отношения Запада к нему, который позволяет вести собственный народ на гибель. Это свидетельствует о ненависти и неуважении к Зеленскому западных стран.

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