Кандидат в президенты США Рамасвами выступил за «серьезные уступки» России
Соединенные Штаты должны принудить Украину пойти на серьезные уступки России, чтобы завершить конфликт и сфокусироваться на Китае. Об этом в эфире ABC News заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.
«Я думаю, что нам нужно на мирных условиях положить конец военным действиям на Украине, которой придется пойти на серьезные уступки России», - сказал Рамасвами.
По словам Рамасвами, главной угрозой для США сегодня является Пекин, для противостояния которому Вашингтону и следует как можно скорее прекратить конфликт на Украине.
Политик отметил, что Китай делает ставку на Тайвань, в связи с чем противостояние одновременно двум ядерным державам не находится в интересах США.
Кроме того, добавил кандидат в президенты США, задачей президента страны в первую очередь является забота об американских интересах, к которым не относится финансирование конфликта на Украине.
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США ведут войну с Россией через Украину. По его словам, Соединенные Штаты также являются ответственными за создание неонацистских формирований.
Экс-разведчик США Скотт Риттер позже сообщил, что Зеленский не понимает истинного отношения Запада к нему, который позволяет вести собственный народ на гибель. Это свидетельствует о ненависти и неуважении к Зеленскому западных стран.