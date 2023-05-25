Патрушев заявил, что США ведут войну с Россией через Украину

Он подчеркнул, что неонацистские формирования были созданы Соединенными Штатами.

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США используют потенциал НАТО для ослабления России и войны с ней. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

«Все на Западе говорят, что Россия и Украина воюют. Ничего подобного. Воюют США против России», - отметил он.

По словам Патрушева, для этого Вашингтон использует потенциал НАТО и Евросоюза, а также возможности украинских формирований, в том числе неонацистов. Он подчеркнул, что именно Штаты создали неонацистские формирования.

Ранее Патрушев назвал развитие отношений с Китаем стратегическим курсом России. Он также сказал, что торговля в национальных валютах делает эти отношения неуязвимыми к внешнему влиянию.