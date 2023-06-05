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Экс-разведчик США Риттер заявил, что Зеленский не понимает истинного отношения Запада к нему

Вероника Волосунова
08:05 05.06.2023
По словам экс-разведчика ВС США Скотта Риттера, западные страны ненавидят Зеленского, поскольку позволяют вести собственный народ на убой.
Экс-разведчик США Риттер заявил, что Зеленский не понимает истинного отношения Запада к нему
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Надежды Зеленского на то, что Украина станет участником НАТО, являются иллюзорными, так как страны Запада ненавидят и не уважают его, позволяя вести собственный народ на убой. Об этом заявил в эфире U.S. Tour of Duty бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Неужели он не понимает, что Украина никогда не будет членом НАТО? Никогда», - заявил он.

Бывший американский разведчик считает, что Зеленский живет в вымышленном мире. По словам Риттера он питает иллюзии по вопросу членства в альянсе и не понимает истинного отношения стран Запада к нему.

«Зеленский, они тебя ненавидят. Как это понять? Они позволяют тебе вести собственный народ на убой. Ты им не нравишься. Они тебя не уважают. Они тебя используют», - отметил Риттер, комментируя вопрос о гарантиях безопасности, которые потребовала Украина до полноценного вступления в североатлантический альянс.

Ранее Зеленский заявил о гаснущих надеждах на вступление Украины в НАТО. По его словам, шансы отдаляются все дальше и дальше. В мае канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Украина не сможет стать участником НАТО в обозримом будущем, поскольку не может обеспечить выполнение ряда обязательных условий.

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