IT: в Индии молодожены загадочно умерли сразу после свадьбы

В одной из деревень индийского штата Уттар-Прадеш молодоженов обнаружили мертвыми после первой брачной ночи.

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В деревне района Бахраич на севере индийского штата Уттар-Прадеш нашли мертвых молодоженов после первой брачной ночи. Об этом сообщает издание India Today.

Двадцатидвухлетний молодой человек женился на 20-летней девушке. После свадьбы они уединились в своей комнате, а на утро их нашли мертвыми.

В издании отмечают, что случай стал более загадочным после результатов судмедэкспертизы, согласно которым причиной трагедии стал сердечный приступ. В местной полиции информацию подтвердили. При этом, причины, вызвавшие сердечные приступы, в издании не уточнили.

Останки новобрачных кремировали в родной деревне умершего жениха.

Ранее задержали мужа загадочно убитой на прогулке с собакой жительницы Новой Москвы. По словам супруга, трагедия произошла, когда пара выгуливала питомца. Пара спустила собаку с поводка, что, по словам мужа, не понравилось проходившему мимо незнакомцу. Начался конфликт. Мужчина увел собаку, а его жена якобы осталась ругаться с прохожим. Затем прозвучал выстрел.

Также известно, что муж убитой ранее работал в МВД. У него дома нашли и изъяли пистолет, патроны и одежду, в которой он выгуливал питомца вместе с женой. По словам соседей, в супружеской паре царила дружная и любящая атмосфера.