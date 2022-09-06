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Мужа загадочно убитой жительницы Новой Москвы привезли на место преступления

Анна Назайкина
17:59 06.09.2022
Ранее в СК сообщили, что у деревни Троица поселения Вороновское было найдено тело женщины 1972 года рождения с огнестрельным ранением в области головы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На месте убийства женщины в Новой Москве проходят следственные действия. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды». На них видно, что супруг погибшей Юрий Новиков без наручников дает показания следователям.

Мужчина заявляет, что вместе с женой выгуливал собаку, когда прохожий сделал им замечание за то, что животное находится на улице без намордника. Женщина вступила с ним в перепалку. В результате незнакомец выстрелил ей в голову.

Супруг убитой - бывший сотрудник МВД. Из его дома изъяли пистолет, патроны и одежду, в которой он был во время прогулки. Скорее всего, экспертиза сможет пролить свет на произошедшее.

Убийство произошло на окраине деревни, нет ни свидетелей, ни камер. Однако сосед семьи Алексей Баранов охарактеризовал Новикова и его супругу как очень дружную и любящую пару и напрочь отрицает возможную причастность мужчины к данному преступлению.

«Юра - это добрейшей души человек... Хорошие люди очень. Сейчас он оставил мне ключи, собаку... Мы знаем их очень хорошо, в гости приходили», - рассказал житель деревни.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что у деревни Троица поселения Вороновское было найдено тело женщины 1972 года рождения с огнестрельным ранением в области головы. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

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