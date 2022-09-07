В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Задержан муж загадочно убитой на прогулке с собакой жительницы Новой Москвы

Анна Назайкина
19:29 07.09.2022
Ее супруг заявил, что трагедия произошла, когда супружеская пара выгуливала питомца, спустив его с поводка.
Задержан муж загадочно убитой на прогулке с собакой жительницы Новой Москвы
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Новой Москве задержали супруга женщины, загадочно убитой во время выгула собаки, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«В рамках расследования уголовного дела об убийстве женщины задержан ее супруг Новиков Юрий Васильевич, 1969 года рождения», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно об обнаружении тела женщины 1972 города у деревни Троица. Впоследствии муж убитой Юрий Новиков заявил, что трагедия произошла, когда супружеская пара выгуливала питомца, спустив его с поводка.

Незнакомцу, проходившем мимо, по словам Новикова, это не понравилось. Начался конфликт. Мужчина решил увести свою собаку, а его жена якобы осталась, ругаясь с прохожим, после чего он застрелил женщину.

Сосед семьи, проживающий в деревне Троица, в беседе со «Звездой» описал, какими ему запомнились супруги.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:45 В стране и мире
Вучич предрек Европе «полярную зиму»
17:30 В стране и мире
Видео
Неугасимое пламя: частицу Вечного огня из Москвы везут на Саур-Могилу в ДНР
14:30 В стране и мире
В Роскосмосе объяснили причины переноса первой российской миссии на Луну
13:10 В стране и мире
Видео
Путин объяснил, за что Сафронов получил срок
02:30 В стране и мире
Видео
Участники «Школы историков» рассказали, как честному журналисту победить в инфовойне
Популярное
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.