Задержан муж загадочно убитой на прогулке с собакой жительницы Новой Москвы

Ее супруг заявил, что трагедия произошла, когда супружеская пара выгуливала питомца, спустив его с поводка.

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В Новой Москве задержали супруга женщины, загадочно убитой во время выгула собаки, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«В рамках расследования уголовного дела об убийстве женщины задержан ее супруг Новиков Юрий Васильевич, 1969 года рождения», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно об обнаружении тела женщины 1972 города у деревни Троица. Впоследствии муж убитой Юрий Новиков заявил, что трагедия произошла, когда супружеская пара выгуливала питомца, спустив его с поводка.

Незнакомцу, проходившем мимо, по словам Новикова, это не понравилось. Начался конфликт. Мужчина решил увести свою собаку, а его жена якобы осталась, ругаясь с прохожим, после чего он застрелил женщину.

Сосед семьи, проживающий в деревне Троица, в беседе со «Звездой» описал, какими ему запомнились супруги.