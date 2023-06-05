Несколько человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской области

Министр здравоохранения региона отметил, что за жизнь нескольких человек борются медики.

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В Нижегородской области несколько человек умерли от отравления суррогатным алкоголем, врачи борются за жизнь других отравившихся. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

«В нашей области появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Есть летальные исходы», - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Министр здравоохранения Нижегородской области отметил, что на данный момент врачи борются за жизнь нескольких человек. Согласно его словам, по предварительным данным экспертов, причиной отравления стал этилен гликоль, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков.

Мелик-Гусейнов призвал жителей региона воздержаться от любых алкогольных напитков, происхождение которых неизвестно.

«Особенно опасен разливной алкоголь и сидр», - подчеркнул министр.

Напомним, сегодня стало известно о случаях массового отравления суррогатным алкоголем в некоторых областях России. Губернатор Ульяновской области сообщил, что в регионе количество умерших от отравления достигло 16 человек. Росалкогольрегулирование заблокировало поставки сидра, который повлек за собой массовое отравление.