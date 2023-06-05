Опубликованы кадры поражения технике ВСУ при попытке атаки на Южнодонецком направлении

Как рассказали в Минобороны РФ, в результате наступления националисты понесли серьезные потери, было уничтожено 16 танков.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ при попытке атаки на Южнодонецком направлении.

Как отметили в оборонном ведомстве, в результате наступления националисты понесли серьезные потери, было уничтожено 16 танков. Также российские бойцы поразили 3 боевые машины пехоты и 21 боевую бронированную машину противника.

Ранее сообщалось о попытке наступления украинских боевиков на Южнодонецком направлении. В МО РФ рассказали, что во время атаки начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов находился на передовом пункте управления.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.