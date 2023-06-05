Потери ВСУ при атаке на Южнодонецком направлении составили 250 человек

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Минобороны России сообщило о понесенных потерях украинских националистов при предпринятом ими контрнаступлении. С утра 4 июня боевики начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении.

Сообщается, что цели националистов достигнуты не были. В результате ими были потеряны не менее 250 человек живой силы. Также боевики лишились 16 танков, трех БМП и другой техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Своих задач противник не добился, успеха не имел. В результате умелых и грамотных действий "Восточной" группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина», - отметил он.

Ранее в МО РФ доложили, что целью наступления украинских националистов был прорыв российской обороны в наиболее уязвимом, по мнению противника, месте.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.