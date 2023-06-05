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Герасимов находился на передовом пункте управления во время наступления ВСУ

01:45 05.06.2023
Ранее в Минобороны рассказали о попытке наступления противника на Южнодонецком направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: MOD Russiavia, GlobalLookPress
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В Минобороны РФ сообщили, что начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов во время наступления украинских боевиков находился на одном из передовых пунктов управления. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«Командующий объединенной группировкой войск - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Герасимов В.В. в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении», - подчеркнул он.

Как отметили в Министерстве обороны, целью атаки ВСУ был прорыв российской обороны в самом уязвимом, по мнению боевиков, месте. Однако эта попытка оказалась неудачной.

Ранее сообщалось, что украинские националисты обстреляли ДНР 52 раза за сутки. Под огнем снарядов боевиков оказались Донецк, Горловка, Макеевка, Александровка и Старомихайловка.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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