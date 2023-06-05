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МО РФ показало видео с разгромом украинской техники в ходе неудачного наступления врага

18:10 05.06.2023
Минобороны России сообщило, что наступавший 4 июня на Запорожском направлении противник был отброшен на исходные позиции сегодня утром.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало кадры разгрома украинской военной техники. Это произошло на Запорожском направлении в ходе неудачной попытки наступления неприятеля

На кадрах видны танки, автомобили HMMVW, а также бронеавтомобили, включая поставленные киевскому режиму из Соединенных Штатов MaxxPro.

Российские войска наносят огневой поражение вражеской технике - она дымится, горит, взрывается и улепетывает куда попало, лишь бы выйти из-под огня. В этом видео определенно есть на что посмотреть.

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов сообщил, что противник продолжает попытки наступления на Южно-Донецком направлении, но все они успешно сдерживаются российскими войсками. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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