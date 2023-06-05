МО РФ: наступавший вчера противник отброшен на исходные позиции сегодня утром
В Минобороны России заявили, что противник, пытавшийся вчера прорвать оборону ВС РФ, понес значительные потери и был отброшен.
«Только 31-я механизированная бригада ВСУ, атаковавшая в районе населенного пункта Нескучное, потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП "Бредли". Взято в плен пять украинских военнослужащих», - говорится в сообщении.
Уточняется, что отбросить неприятеля удалось сегодня утром. Это стало результатом комплексного огневого поражения, в процессе которого украинские боевики понесли значительные потери.
Также сообщается, что враг снова пытается атаковать на Южно-Донецком направлении, но все эти попытки успешно сдерживаются.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.