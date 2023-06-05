Армия МО РФ: наступавший вчера противник отброшен на исходные позиции сегодня утром Только одна 31-я мехбригада неприятеля потеряла более 250 боевиков, 16 танков и 24 боевые бронированные машины, включая «Бредли». Российские войска взяли в плен пять человек. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Минобороны России заявили, что противник, пытавшийся вчера прорвать оборону ВС РФ, понес значительные потери и был отброшен. «Только 31-я механизированная бригада ВСУ, атаковавшая в районе населенного пункта Нескучное, потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП "Бредли". Взято в плен пять украинских военнослужащих», - говорится в сообщении. Уточняется, что отбросить неприятеля удалось сегодня утром. Это стало результатом комплексного огневого поражения, в процессе которого украинские боевики понесли значительные потери. Также сообщается, что враг снова пытается атаковать на Южно-Донецком направлении, но все эти попытки успешно сдерживаются. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика