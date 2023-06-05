МО РФ: противник снова пытается атаковать на Южно-Донецком направлении, попытки успешно сдерживаются
Киевский режим вновь пытается атаковать на Южно-Донецком направлении, неся потери в живой силе и технике, сообщает Минобороны России.
«Противник предпринял новые попытки проведения атак на Южно-Донецком направлении в районах совхоза "Октябрь" и населенного пункта Новодонецкое, введя в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками», - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что наступление неприятеля успешно сдерживают активные действия подразделений, а также артиллерийский огонь и удары авиации российской группировки «Восток».
В заявлении Минобороны также говорится о провале предпринятых накануне попыток ВСУ прорвать нашу оборону на Южно-Донецком направлении. Сегодня утром противник с потерями отступил.
По данным российского оборонного ведомства, только потери 31-й механизированной бригады, атаковавшей в районе Нескучного, превысили 250 человек. Кроме живой силы, уничтожены несколько единиц украинской военной техники, включая три американских БМП «Бредли».
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.