В Минобороны России сообщили, что враг ввел в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками.

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Киевский режим вновь пытается атаковать на Южно-Донецком направлении, неся потери в живой силе и технике, сообщает Минобороны России.

«Противник предпринял новые попытки проведения атак на Южно-Донецком направлении в районах совхоза "Октябрь" и населенного пункта Новодонецкое, введя в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что наступление неприятеля успешно сдерживают активные действия подразделений, а также артиллерийский огонь и удары авиации российской группировки «Восток».

В заявлении Минобороны также говорится о провале предпринятых накануне попыток ВСУ прорвать нашу оборону на Южно-Донецком направлении. Сегодня утром противник с потерями отступил.

По данным российского оборонного ведомства, только потери 31-й механизированной бригады, атаковавшей в районе Нескучного, превысили 250 человек. Кроме живой силы, уничтожены несколько единиц украинской военной техники, включая три американских БМП «Бредли».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.