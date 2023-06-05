В магазинах Димитровграда конфискован сидр после массового отравления суррогатом

В Димитровграде конфисковали всю испорченную продукцию, однако число жертв смертоносного напитка пока продолжает расти.

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Корреспондент «Звезды» разузнала, что происходит в магазинах Димитровграда в Ульяновской области после массового отравления суррогатом.

«Все конфисковано, все опечатано, никакого сидра, даже литра нет. Молодежь сейчас только на этом сидре и сидит. Я не знаю почему такое стало "заболевание" какое-то. Подсадили как будто бы всю молодежь на эти сидры. Позавчера мальчишка пришел семнадцати лет, просил продать сидр», - рассказала корреспонденту сотрудница одного из ларьков.

По словам женщины, сидр поступал в магазины официально, с соблюдением всей документации. Ее коллега из другой торговой точки не смогла сдержать слез - умерла ее подруга, работавшая в магазине.

«Сотрудница умерла. День родителей же был, она помянула, наверное, в субботу. Выпила стакан. С ней плохо. Скорую вызвали в половине седьмого утра. Повезли в городскую, ее не взяли. Повезли в Синск. Укол сделали. Отправили домой. Пока ехали она в кому впала. Сейчас позвонили, сказали, что умерла», - разрыдалась женщина.

В городе вся испорченная продукция была конфискована, но число жертв смертоносного напитка пока продолжает расти.

Напомним, что в городе Димитровоград в Ульяновской области шесть человек умерли из-за отравления после употребления сидра. На данный момент сотрудниками следственных органов проводится осмотр складов алкоголя в регионе.