На Украине призвали Зеленского уволить Кличко с должности главы администрации Киева

Авторы соответствующих петиций считают, что Кличко не справляется со своими обязанностями, в частности с организацией работы бомбоубежищ.

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Две петиции с призывами уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) появились на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Авторы обращений считают, что Кличко не справляется со своими должностными обязанностями. Претензии подписавших петиции относятся в первую очередь к организации работы бомбоубежищ. После того, как обращение поддерживает 25 тысяч человек, его рассматривает глава украинского государства.

Кличко совмещает должности мэра Киева и главы горадминистрации. Мэра выбирают местные жители, а главу КГГА назначает президент. В должности последнего обычно состоит избранный мэр на весь срок его полномочий.

В мае часть киевлян во время воздушной тревоги не смогли попасть в укрытия. Многие убежища оказались заперты. Кроме того, жители украинской столицы жаловались на отсутствие укрытий вблизи мест проживания, а также их плохое состояние. В отношении виновных были возбуждены уголовного дела.