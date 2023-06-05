В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Украине призвали Зеленского уволить Кличко с должности главы администрации Киева

Андрей Аркадьев
15:46 05.06.2023
Авторы соответствующих петиций считают, что Кличко не справляется со своими обязанностями, в частности с организацией работы бомбоубежищ.
На Украине призвали Зеленского уволить Кличко с должности главы администрации Киева
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Две петиции с призывами уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) появились на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Авторы обращений считают, что Кличко не справляется со своими должностными обязанностями. Претензии подписавших петиции относятся в первую очередь к организации работы бомбоубежищ. После того, как обращение поддерживает 25 тысяч человек, его рассматривает глава украинского государства.

Кличко совмещает должности мэра Киева и главы горадминистрации. Мэра выбирают местные жители, а главу КГГА назначает президент. В должности последнего обычно состоит избранный мэр на весь срок его полномочий.

В мае часть киевлян во время воздушной тревоги не смогли попасть в укрытия. Многие убежища оказались заперты. Кроме того, жители украинской столицы жаловались на отсутствие укрытий вблизи мест проживания, а также их плохое состояние. В отношении виновных были возбуждены уголовного дела.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:07 В стране и мире
Захар Прилепин рассказал, что у него нет мыслей о возмездии
16:05 В стране и мире
Актрису Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в Москве
14:36 В стране и мире
Видео
В Минтрансе РФ заявили о планах запустить аэропорт Мариуполь в 2024-2025 годах
14:29 В стране и мире
В МИД РФ сообщили о готовности рассмотреть планы Индонезии по Украине
13:55 В стране и мире
Видео
Нарколог Нурисламов заявил, что метиловый спирт не может взяться в сидре из ниоткуда
Популярное
РИА Новости: протезирование Костомарова должно пройти через один-два месяца
IT: в Индии молодожены загадочно умерли сразу после свадьбы
Видео
Mercedes с человеком внутри упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве
Видео
Путин сказал, что Дед Мороз главнее его
Видео
Чернышенко перед Мишустиным кинул на пол российский планшет
Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.