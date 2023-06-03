Кличко предложили уйти в отставку из-за закрытых бомбоубежищ

Жители города не смогли попасть в укрытия во время тревоги и пожаловались, что эта проблема существует давно.

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Глава Деснянского района Киева Дмитрий Ратников предложил киевскому мэру Виталию Кличко вместе написать заявление об отставке вместо того чтобы отстранять его от исполнения обязанностей. Об этом чиновник сказал в эфире телеканала «Рада», сообщает «360».

Конфликт произошел из-за ситуации с закрытыми бомбоубежищами в Киеве во время воздушной тревоги. Жители города пожаловались, что эта проблема существует давно. Кличко ответил, что ответственность за укрытия лежит на главах районных администраций, а их назначает офис президента Украины. Глава Киева пожаловался, что мэр не может не только уволить главу районной администрации, но даже и вынести ему выговор.

Ратников сообщил, что ему известно мнение Кличко. Он добавил, что главы районов, по мнению мэра, «отвечают абсолютно за все, что происходит в городе». Поэтому встает вопрос - за что тогда отвечает мэр, сказал Ратников.

«Вместе работаем для киевлян, вместе и отвечаем перед ними. Это мужской поступок», - добавил Ратников.

В середине мая жители украинской столицы во время тревоги не смогли попасть в укрытия. В итоге в офисе генерального прокурора Украины сообщили о возбуждении уголовного дела и о задержании четырех человек. Зеленский заявил, что конкретные лица из киевской администрации ответят за закрытые бомбоубежища и назвал их внутренними врагами.