Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в центральных районах города
Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы занять укрытия.
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, GlobalLookPress
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центральных районах города. Он сделал это в своем Telegram-канале.
Также он призвал жителей города занять укрытия.
Ранее сообщалось о воздушной тревоге, объявленной на всей территории Украины.
Позже поступила уточненная информация о повреждении инфраструктуры порта в Одессе. При этом случился пожар.