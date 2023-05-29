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Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в центральных районах города

Тимур Шерзад
11:29 29.05.2023
Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы занять укрытия.
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в центральных районах города
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, GlobalLookPress
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центральных районах города. Он сделал это в своем Telegram-канале. 

Также он призвал жителей города занять укрытия. 

Ранее сообщалось о воздушной тревоге, объявленной на всей территории Украины. 

Позже поступила уточненная информация о повреждении инфраструктуры порта в Одессе. При этом случился пожар. 

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