В Минобороны сообщили о начале крупномасштабного наступления украинских боевиков

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Украинские националисты начали масштабное наступление на Южнодонецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении введением в бой 23 и 31 механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений», - говорится в сообщении.

По словам Конашенкова, в операции было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона боевиков. Отмечается, что целью наступления был прорыв российской обороны в том месте, которое, по мнению противника, было наиболее уязвимым.

При этом своих целей боевики не добились. В результате попытки наступления они понесли серьезные потери: более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, а также 21 боевая бронированная машина.

Ранее «Звезда» показала кадры работы российских минометчиков на Южнодонецком направлении. Один из бойцов рассказал, почему минометчики редко получают ответный удар от противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.