Украинские боевики 52 раза за сутки обстреляли ДНР

В основном от ударов пострадали Донецк, Горловка, Макеевка, Александровка и Старомихайловка.

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Украинские боевики обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 52 раза за последние сутки. Об этом говорится в сводке представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Представительство сообщает, что населенный пункты Донецкого направления обстреливались 35 раз из РСЗО и артиллерии 155 миллиметров. На Горловском направлении было зафиксировано 17 обстрелов из РСЗО и артиллерии 152 миллиметра.

Отмечается, что всего националисты выпустили 330 единиц боеприпасов. От ударов противника пострадали Донецк, Горловка, Макеевка, Александровка и Старомихайловка.

Ранее сообщалось об обстреле украинскими боевиками четырех районов Донецка. В результате атаки были повреждены многоквартирный жилой дом, частные дома и газопровод.