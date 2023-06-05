Украинские боевики 52 раза за сутки обстреляли ДНР
Украинские боевики обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 52 раза за последние сутки. Об этом говорится в сводке представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство сообщает, что населенный пункты Донецкого направления обстреливались 35 раз из РСЗО и артиллерии 155 миллиметров. На Горловском направлении было зафиксировано 17 обстрелов из РСЗО и артиллерии 152 миллиметра.
Отмечается, что всего националисты выпустили 330 единиц боеприпасов. От ударов противника пострадали Донецк, Горловка, Макеевка, Александровка и Старомихайловка.
Ранее сообщалось об обстреле украинскими боевиками четырех районов Донецка. В результате атаки были повреждены многоквартирный жилой дом, частные дома и газопровод.