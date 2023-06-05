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В МИД РФ сообщили о готовности рассмотреть планы Индонезии по Украине

Вероника Волосунова
14:29 05.06.2023
Замглавы МИД РФ добавил, что в ведомстве готовы рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине.
В МИД РФ сообщили о готовности рассмотреть планы Индонезии по Украине
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда
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Россия готова рассмотреть любые предложения, которые будут способствовать урегулированию украинского кризиса, в том числе от Индонезии, если они поступят. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

«Если это официально нам поступит, то мы будем смотреть. Мы рассматриваем любые предложения, которые к нам поступают», - сообщил замминистра.

Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами призвал к «серьезным уступкам» в пользу России для завершения конфликта на Украине. По его словам, финансирование украинского кризиса не входит в интересы американцев. Кроме того, ключевой угрозой для Соединенных Штатов является Пекин, делающий ставку на Тайвань, - на этом и следует сосредоточить внимание.   

По словам бывшего разведчика США Скотта Риттера, Зеленский живет в вымышленном мире, поскольку не замечает истинного отношения Запада к нему, который позволяет вести на убой собственный народ.

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