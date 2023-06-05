В Кремле назвали чрезвычайно важным разговор с США о ядерном вооружении

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Россия считает чрезвычайно важным разговор с США о ядерном вооружении. При этом следует понимать, как американская сторона будет формулировать предложения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о новых усилиях по контролю над вооружениями.

«Это важное и позитивное заявление господина Салливана. Разумеется, мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам и затем уже можно будет рассматривать предлагаемые форматы диалога... Россия остается открытой к диалогу и мы считаем это чрезвычайно важным. Но нужно сначала понять, как формулируется это предложение. Потому что, конечно, в таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявления в прессе очень сложно, тем более, когда мы переживаем острейший дефицит взаимного доверия», - заявил Песков журналистам.

Напомним, Джейк Салливан заявил, что США готовы к участию в новых многосторонних усилиях по контролю над вооружениями. Под этим следует понимать и меры с участием первых пяти ядерных держав - России, США, Китая, Британии и Франции. Помощник американского президента добавил, что Америка готова придерживаться количественных ограничений ДСНВ на число ядерных зарядов, пока то же самое делает Россия.