В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле назвали чрезвычайно важным разговор с США о ядерном вооружении

Алексей Курильченко
12:04 05.06.2023
Дмитрий Песков акцентировал внимание на необходимости понимать, как будет формулироваться предложение американской стороны.
В Кремле назвали чрезвычайно важным разговор с США о ядерном вооружении
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
Читайте нас на:

Россия считает чрезвычайно важным разговор с США о ядерном вооружении. При этом следует понимать, как американская сторона будет формулировать предложения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о новых усилиях по контролю над вооружениями.

«Это важное и позитивное заявление господина Салливана. Разумеется, мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам и затем уже можно будет рассматривать предлагаемые форматы диалога... Россия остается открытой к диалогу и мы считаем это чрезвычайно важным. Но нужно сначала понять, как формулируется это предложение. Потому что, конечно, в таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявления в прессе очень сложно, тем более, когда мы переживаем острейший дефицит взаимного доверия», - заявил Песков журналистам.

Напомним, Джейк Салливан заявил, что США готовы к участию в новых многосторонних усилиях по контролю над вооружениями. Под этим следует понимать и меры с участием первых пяти ядерных держав - России, США, Китая, Британии и Франции. Помощник американского президента добавил, что Америка готова придерживаться количественных ограничений ДСНВ на число ядерных зарядов, пока то же самое делает Россия.  

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:09 Армия
МО РФ: военные и ФСБ сорвали попытку украинских террористов проникнуть в Белгородскую область
12:05 В стране и мире
Кремль: Путин регулярно совершает звонки, чтобы получить информацию о ходе СВО
11:45 В стране и мире
Видео
Правительство России продлило упрощенные процедуры для регистрации и ввоза лекарств в РФ
10:35 В стране и мире
Видео
Шесть человек насмерть отравились сидром в Ульяновской области
09:55 Спорт
Ибрагимович завершил футбольную карьеру в 41 год
Популярное
IT: в Индии молодожены загадочно умерли сразу после свадьбы
Видео
Mercedes с человеком внутри упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве
Видео
Путин сказал, что Дед Мороз главнее его
Видео
Чернышенко перед Мишустиным кинул на пол российский планшет
Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле
ИИ решил уничтожить оператора в армии США, чтобы тот не мешал ему поражать цель
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.