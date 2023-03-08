Депутат Терехов объяснил отравление мухоморами приемом БАДа

Депутат заявил, что приобрел биодобавку с токсичным грибом на рынке в Москве.

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Попавший в реанимацию из-за отравления мухомором депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов заявил, что гриб содержался в биодобавке, которую он принимал для улучшения сна. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я совершенно легально приобрел на Даниловском рынке в магазине БАДов обычную биодобавку для сна... Да, в ней в составе прочих трав был мухомор, который, кстати, не запрещен и свободно продается где угодно», - сообщил депутат.

Он пояснил, что, возможно, выпил капсул больше, чем следует, а также могло сказаться его 14-дневное голодание.

По словам Терехова, его невеста увидела, что он ведет себя тревожно во сне, и вызвала скорую помощь. После этого депутата доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского, где уже на следующее утро он почувствовал себя хорошо, однако ему пришлось пробыть в больнице «формальные часы».

Ранее эксперты предупредили, что употреблять мухомор нельзя даже в минимальных дозах. Токсины, содержащиеся в грибе, накапливаются в организме и пагубно влияют печень, почки и центральную нервную систему.