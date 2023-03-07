SHOT: в Москве депутат Денис Терехов отравился мухоморами

Сообщается, что мужчину ночью госпитализировали в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

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В Москве мухоморами отравился депутат законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов. Об этом во вторник сообщил Telegram-канал SHOT.

По его данным, мужчину госпитализировали в токсикологическую реанимацию НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Туда его доставили ночью.

Отмечается, что депутату поставили диагноз: «отравление мухоморами». Официальная информация о произошедшем не поступала.

Напомним, недавно в Ростове-на-Дону произошло массовое отравление. Число пострадавших превысило 70 человек. Они пользовались услугами местной компании, которая производит наборы с готовым «правильным» питанием.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося.