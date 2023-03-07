SHOT: в Москве депутат Денис Терехов отравился мухоморами
В Москве мухоморами отравился депутат законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов. Об этом во вторник сообщил Telegram-канал SHOT.
По его данным, мужчину госпитализировали в токсикологическую реанимацию НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Туда его доставили ночью.
Отмечается, что депутату поставили диагноз: «отравление мухоморами». Официальная информация о произошедшем не поступала.
Напомним, недавно в Ростове-на-Дону произошло массовое отравление. Число пострадавших превысило 70 человек. Они пользовались услугами местной компании, которая производит наборы с готовым «правильным» питанием.
По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося.