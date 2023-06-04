В храме Христа Спасителя началось поклонение иконе «Троица» Рублева

Патриарх Кирилл сообщил, что образ останется в храме на год.

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Очередь верующих собралась у храма Христа Спасителя в Москве, где сегодня начинается поклонение иконе Андрея Рублева «Троица». Людей уже начали впускать внутрь.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что образ останется в храме на год - «чтобы и москвичи, и гости столицы могли поклониться этой великой святыне», передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в главном храме страны икона пробудет до 18 июня. Потом ее вернут в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.

Икону «Троица» кисти Андрея Рублева доставили в храм Христа Спасителя в Москве в субботу вечером. Ранее святыню по решению президента Владимира Путина передали Русской православной церкви. С 1929 года она находилась в Третьяковской галерее.

Образ привезли в специальном ящике. Икона помещена в особую капсулу, где поддерживается необходимый режим влажности для сохранности ценного произведения искусства. Икона будет открыта для ежедневного посещения с 10:00 до 19:00.