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Икону «Троица» Рублева привезли в храм Христа Спасителя в Москве

Сергей Лебедев
23:00 03.06.2023
Святыня будет находиться в соборе до 18 июля.
Икону «Троица» Рублева привезли в храм Христа Спасителя в Москве
© Фото: Russian Look Globallookpress
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В субботу вечером в храм Христа Спасителя в Москве доставили икону «Троица» кисти Андрея Рублева. В соборе она будет находиться до 18 июля. В течение двух недель верующие смогут поклониться святыне.

Напомним, ранее икона по решению президента Владимира Путина была передана Русской православной церкви. С 1929 года она находилась в Третьяковской галереи. 

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил это решение гуманитарными соображениями. По его словам, укрывать икону в фондах музея не соответствует чаяниям верующих.

Отметим, в прошлом июле святыню вывезли в Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре. Она провела там два дня, когда проходили богослужения, посвященные 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского. 

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