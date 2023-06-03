Икону «Троица» Рублева привезли в храм Христа Спасителя в Москве

Святыня будет находиться в соборе до 18 июля.

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В субботу вечером в храм Христа Спасителя в Москве доставили икону «Троица» кисти Андрея Рублева. В соборе она будет находиться до 18 июля. В течение двух недель верующие смогут поклониться святыне.

Напомним, ранее икона по решению президента Владимира Путина была передана Русской православной церкви. С 1929 года она находилась в Третьяковской галереи.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил это решение гуманитарными соображениями. По его словам, укрывать икону в фондах музея не соответствует чаяниям верующих.

Отметим, в прошлом июле святыню вывезли в Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре. Она провела там два дня, когда проходили богослужения, посвященные 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского.