Совбез Армении допустил подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца года

На полях саммита ЕАЭС армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что Азербайджан и Армения договорились о взаимном признании территориальной целостности.

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Армения и Азербайджан могут подписать мирный договор уже к концу года. Такую возможность не исключил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. С его слов, переговоры сторон идут очень интенсивно.

«Это может быть в течение года, а может затянуться до конца года. Но наш настрой состоит в том, чтобы найти решения, продвигать мирную повестку в рамках этих решений и иметь мирное соглашение», - заявил Григорян в интервью общественному телевидению Армении.

На полях саммита ЕАЭС армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что Азербайджан и Армения договорились о взаимном признании территориальной целостности. После признания официальным Ереваном Карабаха частью Азербайджана президент Ильхам Алиев также допустил вероятность заключения мирного соглашения.

В Кремле отметили, что в настоящий момент спрогнозировать точную дату заключения мира между Арменией и Азербайджаном невозможно. Но в обозримом будущем обстоятельства позволят выйти на подписание необходимых документов, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.