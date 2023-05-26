В стране и мире Кремль: подписание мирного договора между Баку и Ереваном возможно в обозримой перспективе За временем никто не гонится, но в обозримой перспективе возможно, сказал пресс-секретарь президента РФ. © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность подписания мирного договора между Баку и Ереваном в обозримой перспективе. На полях саммита ЕАЭС армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что Азербайджан и Армения договорились о взаимном признании территориальной целостности. Азербайджанский президент Ильхам Алиев допустил возможность мирного соглашения с Ереваном, поскольку власти Армении признали Карабах частью Азербайджана. Экспертное мнение и аналитика