В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кремль: подписание мирного договора между Баку и Ереваном возможно в обозримой перспективе

13:01 26.05.2023
За временем никто не гонится, но в обозримой перспективе возможно, сказал пресс-секретарь президента РФ.
Кремль: подписание мирного договора между Баку и Ереваном возможно в обозримой перспективе
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность подписания мирного договора между Баку и Ереваном в обозримой перспективе.

На полях саммита ЕАЭС армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что Азербайджан и Армения договорились о взаимном признании территориальной целостности.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев допустил возможность мирного соглашения с Ереваном, поскольку власти Армении признали Карабах частью Азербайджана.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:01 В стране и мире
Кремль: подписание мирного договора между Баку и Ереваном возможно в обозримой перспективе
12:48 В стране и мире
Видео
При обстреле Донецка боевиками погибла женщина и обесточены 9 трансформаторных подстанций
12:03 В стране и мире
Видео
Суд в Москве приговорил к условному сроку актрису Дрожжину за хищение у семьи Алексея Баталова
11:51 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала готовившего теракт жителя Геленджика
10:31 Армия
Видео
МО РФ: под Харьковом изъяты документы о работе над биопрограммами Пентагона в ветинституте
Популярное
Фигуриста Костомарова не удается вывести из депрессии
Рок-музыканту Валерию Кипелову присвоили звание заслуженного артиста России
Видео
Лидер группы «Звери» Роман Билык устроил разборки в самарском пабе
Видео
Китаист Заклязьминская рассказала, в каких сферах Россия и Китай будут успешно сотрудничать
Нижегородский губернатор Никитин сообщил, что прогнозов по выписке Прилепина нет
Адвокат блогера Лерчек заявил, что она и ее муж выплатили все долги по налогам
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.