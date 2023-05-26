Кремль: подписание мирного договора между Баку и Ереваном возможно в обозримой перспективе
За временем никто не гонится, но в обозримой перспективе возможно, сказал пресс-секретарь президента РФ.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность подписания мирного договора между Баку и Ереваном в обозримой перспективе.
На полях саммита ЕАЭС армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что Азербайджан и Армения договорились о взаимном признании территориальной целостности.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев допустил возможность мирного соглашения с Ереваном, поскольку власти Армении признали Карабах частью Азербайджана.