Путин заявил, что ситуация по Нагорному Карабаху развивается в направлении урегулирования

Президент России отметил, что одно из направлений урегулирования - работа по транспортным коммуникациям.

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Ситуация, связанная с регионом Нагорного Карабаха на Южном Кавказе, развивается в сторону урегулирования. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что сложностей в решении данного вопроса достаточно. Он добавил, что одно из направлений разрешения ситуации - коммуникации по транспорту.

«В целом, на мой взгляд, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых еще достаточно, все-таки, ситуация развивается в направлении урегулирования. Одно из этих направлений - это работа по транспортным коммуникациям», - заявил глава РФ.

Путин в Кремле провел трехстороннюю встречу с глава Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.

Также в рамках Высшего Евразийского экономического совета Владимир Путин провел двусторонние переговоры с Николом Пашиняном. Тогда президент РФ обратил внимание на растущий товарооборот с официальным Ереваном - он демонстрирует уверенную положительную динамику и в 2022 году вырос на более чем 83%, достигнув отметки пять миллиардов долларов.