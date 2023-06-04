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Натянутая струна: как США подбрасывают поленья в костер конфликта с Китаем

Федор Шеин
21:46 04.06.2023
Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил о готовности Пекина самым решительным образом защищать территориальную целостность в случае необходимости.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ABACA, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Отношения между Китаем и США натянуты, как струна. В конце прошлой недели Вашингтон переправил на Тайвань ПЗРК «Стингер» на полмиллиарда долларов, сделав то, от чего Пекин настоятельно просил воздержаться. Это отнюдь не «оборонительное» оружие. «Стингерами» Штаты снабжали и свои террористические группировки на Ближнем Востоке и киевский режим. Глупо полагать, что по восточному мудрый Китай не поймет, к чему идет дело.

«Если США не нажмут на тормоз и продолжат нестись по неправильному пути, никакие барьеры и ограничители не предотвратят аварию. Наверняка последуют конфликт и конфронтация», - предупредил глава МИД Китая Цинь Ган.

Сигнал предельно ясен, Китай готов к открытому столкновению. По данным опросов СМИ Поднебесной, 80% граждан КНР за силовое решение Тайваньского вопроса. При этом, дипломатическая пропасть между США и Китаем только ширится. Глава Белого дома Джо Байден уже несколько месяцев не может добиться разговора с председателем Си Цзиньпином, звонки из Пентагона остаются в Пекине без ответа, а встречи на министерском уровне постоянно переносятся или отменяются вовсе. Так, на этой неделе стало известно, что в Пекине отвергли предложение американцев провести встречу министров обороны двух стран Ллойда Остина и Ли Шанфу. Даже столкнувшись лицом к лицу на форуме в Сингапуре они смогли обменяться лишь рукопожатием. Все это предельно четко дает понять, что вооруженная развязка как никогда близка.

«Мы готовы стремиться к мирному воссоединению с величайшей искренностью и приложив максимум усилий, но мы никогда не пообещаем отказаться от применения силы. Если кто-то осмелится отделить Тайвань от Китая, китайские военные, не колеблясь ни секунды, предпримут действия. Мы никого не боимся и будем решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность, чего бы это ни стоило», - заявил глава Минобороны КНР Ли Шанфу.

Особенно неожиданным на этом фоне выглядит визит американского миллиардера Илона Маска. Во вторник его частный самолет приземлился в аэропорту Пекина. Уровень встречи весьма удивил иностранных журналистов.

Как долго будет тлеть костер разногласий между Вашингтоном и Пекином и какую роль в отношениях двух стран отводят Илону Маску в сюжете корреспондента «Звезды» Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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