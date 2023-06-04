Global News: эсминец США вынужден был уходить от столкновения с китайским кораблем в Тайваньском проливе

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Китайский военный корабль «едва не столкнулся» с американским эсминцем USS Chung-Hoon в Тайваньском проливе, приблизившись к нему на расстояние в 150 ярдов (137,16 метров). Об этом сообщает канадское издание Global News, в распоряжении которого оказались кадры инцидента.

Во время инцидента поблизости находился канадский фрегат HMCS Montreal, участвующий в совместной миссии с USS Chung-Hoon. По словам капитана канадского судна Пола Маунтфорда, его команда предупредила американцев об изменении курса китайского корабля и возможном столкновении, после чего те попросили китайцев «держаться подальше». В итоге эсминцу все равно пришлось снизить скорость и изменить курс, чтобы избежать столкновения. Маунтфорд считает, что инцидент был «явно спровоцирован китайцами».

Капитан также отметил, что китайцы предупредили американский и канадский корабли о том, что они входят в территориальные воды КНР, хотя, уточнил он, миссия проходила в открытом море.

Представитель посольства Китая в Канаде Цзяньвэй Ли в беседе с Global News сообщил, что китайские военно-морские и воздушные силы отслеживали и контролировали иностранные корабли законно и профессионально.

«Соответствующие страны (Канада и США. - Прим.ред.) преднамеренно разжигают проблемы и риски в Тайваньском проливе, злонамеренно подрывают региональный мир и стабильность и посылают ложные сигналы силам "независимости Тайваня"», - заявил он, добавив, что Китай примет все необходимые меры, чтобы «решительно ответить на все угрозы и провокации».

Ранее в Индо-Тихоокеанском командовании Вооруженных сил США заявили, что китайский истребитель J-16 совершил «неоправданно агрессивный маневр» во время перехвата американского самолета-разведчика RC-135 в международном воздушном пространстве над Южно-Китайским морем. В заявлении подчеркивается, что в ходе инцидента 26 мая китайский самолет пролетел перед носом американского, из-за чего последний ушел в турбулентность.

Обстановка в Тайваньском проливе остается напряженной. Как сообщил накануне министр обороны США Ллойд Остин, в случае развития негативного сценария конфликт на Тайване «будет разрушительным». В то же время он уточнил, что США по-прежнему «глубоко привержены сохранению статус-кво» в соответствии с политикой одного Китая.